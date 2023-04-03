В Сыктывкаре завершено расследование дела о брошенном молодой матерью младенце

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре направлено в суд уголовное дело в отношении молодой матери, которая подкинула новорожденного сына в подъезд жилого дома.

Напомним, громкая история прогремела в феврале этого года. 23-летняя девушка избавилась от своего ребенка, подбросив его на площадку около лифтов из-за того, что ее парень заявил, что не впустит ее домой, если она приедет из роддома с малышом. Молодому человеку уроженка Печоры заявила, что сына оставила в роддоме, написав отказную.

Плач младенца услышал житель дома, который вызвал скорую помощь и полицию. Установить личность матери новорожденного не составило труда, и уже через несколько часов после случившегося она давала показания. В дальнейшем женщина написала официальный отказ от ребенка, после чего малыш был передан в органы опеки и попечительства.

- Проведенная в ходе следствия экспертиза в отношении женщины показала, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, однако фактический характер своих действий она осознавала и руководила ими. Вину в содеянном женщина признала, - сообщили в прокуратуре Коми.

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