В Коми назначили и.о. главврача Ярегской поликлиники

Фото Ухтинской городской поликлиники

Новым исполняющим обязанности главного врача Ярегской поликлиники в Коми стала Наталья Кугот. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ранее поликлиникой руководила Светлана Мясникова. Главврач ушла с этой должности по истечении трудового контракта. Сотрудники медучреждения и ухтинцы записали в ее поддержку видеообращение.

Теперь и. о. главного врача Ярегской поликлиники стала Наталья Кугот. Ранее она была заместителем главврача Ухтинской поликлиники по лечебной части, передает БНК.

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