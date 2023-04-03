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НовостиОбщество3 апреля 2023 10:08

В Коми обнаружили живыми пропавших в сильную метель рыбаков

Мужчин нашли на Гнилых болотах
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми нашли живыми пропавших мужчин. Рыбаки уехали на снегоходах на левый берег реки Уса в район Гнилых болот, но в дороге их застала сильная метель и мужчины сбились с пути.

Спастись усинцам удалось благодаря тому, что один из них смог дозвониться дочери и попросить помощи. Пропавших в течение трех суток искали три группы спасателей Усинского ПФАСО, а накануне, 2 апреля, на поиски мужчин вылетел вертолет.

- Рыбаки разожгли костер, чем и обратили на себя внимание: вертолет приземлился рядом с местом стоянки. Пропавшие оказались в 24 км юго-западнее поселка Парма. Медицинская помощь и эвакуация пострадавших на вертолете не потребовалась. К месту приземления вертолета подъехали спасатели, проводившие поиск, которые на снегоходах сопроводили мужчин в Парму, - рассказали в «Спас-Коми».

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