Ограбивший пожилую женщину 45-летний житель Сыктывкара предстанет перед судом

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре в ближайшее время на скамье подсудимых окажется 45-летний местный житель. его обвиняют в грабеже.

По версии следствия, мужчина зимой этого года зашел в общежитие по улице Зои Космодемьянской и толкнул первую попавшуюся дверь. В квартире жила 84-летняя пенсионерка с инвалидностью, которая в это время спала. Мужчина обыскал комнату в поисках ценных вещей, а затем вытащил из-под подушки пожилой горожанки пакет с деньгами, в котором было 18 тысяч рублей - вся пенсия бабушки, которую она получила пару дней назад.

Забрав деньги, мужчина направился к выходу, однако пенсионерка потребовала вернуть деньги и погрозила, что позвонит в полицию. Грабитель вернулся, вытащил из кармана халата потерпевшей сотовый телефон и покинул место преступления.

На следующее утро о произошедшем в полицию сообщила внучка потерпевшей, которая пришла навестить бабушку. Вскоре личность злоумышленника была установлена. По месту его жительства был изъят украденный у пенсионерки сотовый телефон.

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