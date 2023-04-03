В Коми оштрафовали женщину, которая не заключила трудовой договор с сотрудницей

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В Печоре привлекли к административной ответственности индивидуального предпринимателя, которая не заключила трудовой договор с сотрудницей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Предприниматель приняла на работу жительницу Печоры, но не заключила с ней трудовой договор. При этом с сотрудницей был подписан договор о материальной ответственности. Деньги она получала дважды в месяц. Прокуратура завела административное дело. Работодателя оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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