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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:00

В Сыктывкаре на борьбу с борщевиком потратят 2,3 млн рублей

Власти города объявили аукцион
Источник:kp.ru
Автор фото: Веленгурин Владимир

Автор фото: Веленгурин Владимир

Власти Сыктывкара намерены потратить на борьбу с борщевиком 2,3 млн рублей. Такую сумму они указали на сайте госзакупок, где опубликована информация для будущего подрядчика.

Для избавления от опасного сорняка будет использован традиционный метод борьбы - гербициды. Подрядчик должен обработать ядом 14 городских территорий в три этапа, говорится в заявке.

I этап – в течение 1-2 дней после обработки рост борщевика прекращается. В течение 10-30 дней, в зависимости от погоды, растения вянут и погибают.

II этап — когда ранее обработанные растения погибли, начинают появляться молодые побеги, вырастающие из семян в почве. Через 20-30 дней после повторной обработки процент гибели растений должен составить не менее 80% от всей обработанной территории;

III этап — после третьей обработки гибель борщевика должна достигать 100%.

В случае неудовлетворительной эффективности и должного результата работ, подрядчик будет обязан провести повторную обработку.

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