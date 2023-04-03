В Сыктывкаре поймали организаторов интернет-магазина по продаже наркотиков

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Наркополицейскими УМВД России по городу Сыктывкару с поличным задержаны подозреваемые, организовавшие на одной из интернет-площадок «магазин» по сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

Установлено, что ранее судимая 33-летняя жительница столицы договорилась со своим 27-летним другом, неоднократно попадавшим в поле зрения правоохранителей, о совместном сбыте наркотиков. Роли в преступной группе были распределены-молодой человек осуществлял переписку в интернете, заказывал и получал партию наркотических средств, фасовал, приготовляя к дальнейшему распространению. Его приятельница делала "закладки".

С целью конспирации и сокрытия преступной деятельности пара арендовала квартиры, автомобили, сбывая наркотические средства на территории Сыктывкара и Ухты.

В полиции задержанные пояснили, что инициатором создания интернет -магазина является молодой человек. Оба фигуранта – потребители наркотиков. Целью создания магазина был незаконный заработок и приобретение запрещенных веществ для личного использования.

В ходе задержания при личном досмотре у фигурантов обнаружено 8 «закладок» с синтетическим наркотиком «мефедрон» и один полиэтиленовый пакетик с гашишем, массой около 3 грамм.

При осмотре салона автомобиля подозреваемых полицейскими изъяты свертки с наркотическим веществом, общей массой порядка 30 граммов. По месту жительства фигурантов обнаружено и изъято еще 27 граммов наркотического средства. Согласно заключению физико-химической экспертизы изъятое вещество - мефедрон.

Следственным управлением в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228, ч.3 ст.30 п. «г», ч.4 ст.228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (хранение и покушение на сбыт наркотиков). Фигуранты задержаны в порядке ст.91 УПК РФ.

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