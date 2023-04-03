В Коми женщина украла с карты своей мачехи 68 тысяч рублей

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В Воркуте женщину 1986 года рождения подозревают в краже около 68 тысяч рублей с карты своей мачехи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась воркутинка 1953 года рождения и заявила о краже денег. Жительница Заполярья рассказала, что отмечала свой день рождения в компании друзей и родственников. После праздника женщина заметила, что с ее карты исчезли 67 799 рублей.

По подозрению в краже задержали падчерицу воркутинки. Женщина подключила карту потерпевшей к своему личному кабинету в популярном маркетплейсе и сделала покупки. Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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