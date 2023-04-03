В Коми осудят подкинувшую младенца в подъезд 23-летнюю мать

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В Сыктывкаре будут судить 23-летнюю жительницу Печоры, которая оставила своего новорожденного ребенка на лестничной площадке. Об этом сообщили в Следственном комитете Коми.

Следователи установили, что фигурантка уголовного дела совершила преступление сразу после выписки из роддома. Младенца она подкинула в подъезд на Тентюковской улице, где он и оставался, пока его не обнаружил местный житель.

Свою вину женщина признала полностью, в настоящий момент следователи собрали все доказательства, а дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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