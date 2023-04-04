В Коми закрыли дело в отношении руководителя управляющей компании

Фото: архив КП

В Следственном комитете Коми сообщили, что в Сыктывкаре закрыли уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании. Генерального директора обвиняли в невыплате заработной платы.

В 2022-2023 фигурант уголовного дела больше двух месяцев не платил зарплату семи потерпевшим, хотя имел возможность. Общая сумма задолженности составила более 479 тысяч рублей.

Уточняется, что решение о прекращении уголовного преследования принято в связи с тем, что обвиняемый погасила задолженность перед работниками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители поселка в Коми выступили против смены главного врача поликлиники (подробнее)