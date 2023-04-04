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НовостиОбщество4 апреля 2023 5:15

В Коми закрыли дело в отношении руководителя управляющей компании

Размер ущерба сейчас полностью возмещен
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Следственном комитете Коми сообщили, что в Сыктывкаре закрыли уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании. Генерального директора обвиняли в невыплате заработной платы.

В 2022-2023 фигурант уголовного дела больше двух месяцев не платил зарплату семи потерпевшим, хотя имел возможность. Общая сумма задолженности составила более 479 тысяч рублей.

Уточняется, что решение о прекращении уголовного преследования принято в связи с тем, что обвиняемый погасила задолженность перед работниками.

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