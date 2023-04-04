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НовостиОбщество4 апреля 2023 6:15

Жительница Коми получила штраф за то, что не слышала сигнал ДПС

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Прилузском районном суде рассмотрели жалобу жителя села Спаспоруб, который был не согласен со штрафом в размере 30 тысяч рублей. Наказание ему вынесли за пьяное вождение, мужчина утверждал, что за рулем была его жена.

ЧП произошло 1 января 2023 года, когда автомобиль, принадлежавший мужчине, не остановился после требования сотрудников ДПС. Истец утверждал, что его жена, которая водила автомобиль не слышала звуковой сигнал патруля, а следовавший за ними автомобиль сочла подозрительным из-за метели. Суд признал доводы недостаточными о оставил штраф в силе.

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