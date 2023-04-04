Говорящие эмоции: в Коми вышла в свет книга для всех

Фото: журнал Радуга.

Хорошие новости для любителей чтения. Вышла в свет сказка Любови Ануфриевой «Бабушка Лампа и Шурш». Произведение на коми и русском языках напечатано плоскопечатным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. А также в формате аудиокниги. Как сообщают в Минцифры Коми, подобный проект в нашей республике реализован впервые.

По словам издателей – команды детского журнала «Радуга», многоформатная необычная книга «Бабушка Лампа и Шурш» адресована детям дошкольного возраста, персонаж в ней разговаривает с читателем.

– Каждая страница – отдельная эмоция героев произведения, – рассказывает автор книги Любовь Ануфриева.

Между тем, книжка предназначена как для совместного чтения взрослого с ребенком, так и для самостоятельного взаимодействия малыша со страницами.

Что есть в книге? Красочные иллюстрации, интерактивные технологии, которые способствуют развитию тактильных ощущений, мелкой моторики, речи, пространственного воображения и, конечно же, пробуждают интерес ребенка к познанию.

Кстати, уникальность издания состоит и в том, что оно вышло в форме аудиокниги. Сборник озвучил восьмилетний сыктывкарец Степан Юркин. Запись размещена в виде QR-кода. Скоро уникальное издание поступит во все библиотеки Коми.

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