Жительницу Коми оштрафовали за избиение ребенка

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Жительницу Емвы привлекли к административной ответственности за нанесение побоев ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Женщина находилась в квартире родственницы. У нее возник конфликт с сыном последней. Жительница Коми трижды ударила ребенка ладонью по лицу, а также выкручивала ему руку. На женщину завели административное дело. Она признала свою вину. Суд оштрафовал нарушительницу на 5 тысяч рублей.

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