В Коми руководитель лесничества попался на взятке в 400 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Руководителя Краснозатонского участкового лесничества подозревают в получении взятки в размере 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант получил деньги от двух лесозаготовителей. За это он обещал содействие при заготовке древесины, выделенной местным жителям для собственных нужд. Однако такие права люди, дававшие взятку, получили незаконно.

– Окончательно сумма переданного незаконного денежного вознаграждения будет определена по итогам предварительного расследования, – говорится в сообщении.

На лесозаготовителей завели уголовное дело о даче взятки. Подозреваемых задержали. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми экс-начальника железнодорожной станции оштрафовали за взятку (подробности)