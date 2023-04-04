Бросившей на двое суток 7-летнего сына жительнице Коми грозит штраф

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Стало известно, какое наказание понесет жительница села Выльгорт, бросившая своего 7-летнего сына одного дома на двое суток. Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Коми, женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Сейчас в отношении матери составлен административный протокол, а случившимся заинтересовались следователи. Они намерены провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 апреля в ОМВД России по Сыктывдинскому району поступило сообщение от несовершеннолетнего, о том, что 2 апреля около 18 часов мать ушла из дома, закрыла двери, на звонки не отвечает, требуется вскрытие двери. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели, которые решили эвакуировать мальчика через балкон с помощью лестницы и спасательной люльки, не взламывая и повреждая входную дверь.

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