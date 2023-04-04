Жителями Коми назвали причины появления желтого «озера»

Фото: пресс-служба администрации Сысольского района

Власти назвали причины появления большой лужи с водой желтого цвета в Визинге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сысольского района.

Жители рассказали о разливе канализационных стоков на улице Набережной. По их словам, такой происходит каждый год, и образуется целое озеро. Люди жалуются, что проблематично добраться домой не только пешком, но и на машине. Кроме того, вода в скважине становится желтого цвета, и жители боятся ее использовать.

В администрации сообщили, что на место выезжали специалисты. Никакого разлива сточных вод они не обнаружили. В администрации отметили, что причиной подтопления могло стать то, что этот участок находится в самой низменной точке улицы. Именно там время таяния снега и осадков скапливаются талые воды. В районной администрации также отметили, что проверку скважин на территориях частных домов не проводила ответственная ресурсная организация, а потому выводов о качестве воды сделать нельзя, передает БНК.

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