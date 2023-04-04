Житель Коми попил козьего молока и заболел клещевым энцефалитом

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Коми заболел клещевым энцефалитом после того, как попил сырого козьего молока. Об этом сообщила представитель республиканского Управления Роспотребнадзора Марина Петухова.

Сотрудница ведомства подчеркнула, что укус клеща – это не единственный способ заразиться энцефалитом. Так, в прошлом году жителю Коми поставили этот диагноз после того, как он попил сырого козьего молока. В прошлом году клещевым энцефалитом заразились 15 человек, а клещевым боррелиозом – 16.

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