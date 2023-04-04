В Сыктывкаре запретят большегрузам заезжать в город

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С 25 апреля большегрузам запретят въезжать в Сыктывкар. Ограничения для грузовиков продлятся месяц, сообщили в городской мэрии.

Отмечается, что ограничительные меры на дорогах будут варьироваться от грузоподъемности транспорта.

— На территории Сыктывкара запрет будет действовать с 25 апреля по 24 мая. Он распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, общее ограничение массы которых не превышает фактическую массу, указанную на знаке 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». В зависимости от дороги оно варьируется от 5 до 10 тонн, — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, в этом году временное ограничение движения тяжелой техники будет действовать с 10 апреля по 9 мая, а на северных дорогах — с 24 апреля по 23 мая. В списке перечислены более 200 участков дорог.

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