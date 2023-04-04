Воркутинец ограбил знакомого и сел на 10 месяцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воркуте 18-летнего ранее судимого местного жителя признали виновным в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел вечером 26 сентября. Воркутинец находился со своими друзьями в квартире малознакомого приятеля. Молодой человек забрал со стола телефон Redmi 9, который принадлежал одному из гостей. Владелец потребовал вернуть смартфон, однако житель Заполярья покинул квартиру. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Молодой человек совершил грабеж во время испытательного срока, установленного за преступление против собственности. Фигурант вернул телефон и извинился.

– Суд отменил условное осуждение и назначил воркутинцу наказание по совокупности преступлений в виде 10 месяцев 10 дней лишения свободы, – отметили в прокуратуре.

Отбывать срок житель Коми будет в исправительной колонии общего режима.

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