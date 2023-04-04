В Коми чиновники незаконно переплатили 2,5 миллиона рублей за дизтопливо

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В Воркуте возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2022 году должностные лица специализированного дорожного управления Воркуты закупили дизтопливо. Горючее нужно было для реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». При этом начальная цена контрактов была очень завышена. Сумма ущерба бюджету превысила 2,5 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о растрате.

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