Житель Коми избил до смерти буром свою сожительницу

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В Усть-Куломском районе 41-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Информацию предоставили в Следственном комитете Коми.

По данным ведомства, в октябре 2022 года фигурант уголовного дела в пьяном состоянии избил до смерти свою сожительницу. Мужчина наносил удары в том числе и металлическим буром.

Суд приговорил его к наказанию в виде девяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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