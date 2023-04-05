В Коми депутаты намерены усовершенствовать кадетское образование

По словам спикера Госсовета Коми Сергея Усачева, депутаты намерены провести рабочее совещание по вопросу совершенствования закона о кадетском образовании. Парламентарий уточнил, что поводом послужило обращение замдиректора Кадетской школы Алексея Тиранова из-за недостаточного финансирования.

– Посмотрим с коллегами, что можно будет сделать, но помочь учреждениям, где воспитывают защитников нашего Отечества, безусловно, нужно, – прокомментировал он.

По словам Усачева, закон, который был принят в 2015 году о кадетском образовании нужно пересмотреть, обсудив также вопрос об увеличении финансового обеспечения школ. Спикер отметил, что необходимо четкое понимание программы и финансирования.

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