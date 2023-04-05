Житель Коми убил на дачном участке своего знакомого и избил второго

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В Усинском городском суде признали виновным в убийстве и причинении легкого вреда здоровью 49-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предоставленным данным, преступления мужчина совершил 31 июля 2022 года в садоводческом товариществе под Усинском. В тот день обвиняемый поссорился со своим знакомым и убил его четырьмя ударами ножа в грудь и девятью – по другим частям тела. Также пострадал еще один знакомый, который получил шесть ножевых ранений, но смог выжить.

Суд вынес подсудимому наказание в виде 15 лет лишения свободы, первые пять из которых он проведет в колонии особого режима.

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