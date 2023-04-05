Четыре жителя Коми пострадали в аварии в Печоре

Фото ГИБДД по РК

В Печоре произошла авария, в которой пострадали четверо. О подробностях ДТП рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Столкновение двух легковушек - Renault Logan и ВАЗ-21102 - произошло накануне, 4 апреля, поздно вечером. 41-летний мужчина за рулем иномарки не уступил дорогу отечественному авто под управлением 18-летнего парня. В результате удара пострадали оба водителя и их пассажиры.

У водителя ВАЗа - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины колена, ссадины лица. Пассажирка ВАЗа 2005 года рождения получила ссадины лица и ушиб колена.

У пассажирки Renault 2000 года рождения - травма носа, ушиб переносицы, перелом зуба. Пассажирка Renault 1997 года рождения получила повреждения связок шеи. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми избил до смерти буром свою сожительницу (подробности)