В Коми попавшегося на взятке главу лесничества отправили под домашний арест

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Руководителя Краснозатонского участкового лесничества, обвиняемого в получении взятки в размере 400 тысяч рублей, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Как сообщалось ранее, фигурант получил деньги от двух лесозаготовителей. За это он обещал содействие при заготовке древесины, выделенной местным жителям для собственных нужд. Однако такие права люди, дававшие взятку, получили незаконно.На лесозаготовителей завели уголовное дело о даче взятки. Подозреваемых задержали.

Руководителя лесничества и обвиняемых в даче ему взятки поместили под домашний арест. Принимая это решение, суд учел характеристику личности обвиняемых, их семейное и социальное положение, а также позицию по уголовному делу.

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