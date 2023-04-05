Коми заняла четвертое место в СЗФО по размеру зарплат

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Коми заняла четвертое место среди всех регионов Северо-Западного округа по среднему размеру зарплат. Об этом сообщает Комистат.

В январе средняя зарплата в Коми составляла 70 552 рубля. По этому показателю республика опережает Архангельскую, Вологодскую, Новгородскую, Калининградскую, Псковскую и Ленинградскую области, а также Карелию. Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ. Жители этого региона в среднем получают 111 400 рублей. Второе место заняла Мурманская область (88,4 тысячи), а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (80,1 тысячи рублей).

Больше всего в Коми получают работники отрасли добычи полезных ископаемых. Их средняя зарплата составляет почти 125 тысяч рублей.

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