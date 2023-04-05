В Коми 55-летняя женщина жестоко расправилась со своей соперницей

Фото: архив "КП"

В Коми застолье друзей закончилось трагедией. От рук своей знакомой погибла 58-летняя жительница Усть-Цилемского района.

Как сообщает СУ СК России по Коми, четверо местных жителей - двое мужчин и две женщины - собрались в частном доме вместе провести время. Застолье не обошлось и без спиртного. Сильно захмелевшие женщины стали ругаться из-за обид и ревности, и 55-летняя сельчанка, вооружившись ножом, напала на соперницу.

- Между 55-летней и 58-летней на почве ревности произошла ссора, в ходе которой первая причинила второй многочисленные ножевые ранения. От массивной кровопотери, возникшей в результате полученных телесных повреждений, потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в СК.

Подозреваемая задержана, в отношении нее будет инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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