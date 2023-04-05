Предприниматели и самозанятые граждане Коми получат финансовую поддержку

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Минэкономразвития и промышленности Коми в этом году продолжает возмещать предпринимателям и самозанятым гражданам понесенные расходы по оценке и страхованию имущества, которое передали в залог по договорам займа, а также по привлечению гарантий и поручительств гарантийных организаций региона. За первый квартал этого года данной поддержкой уже воспользовались 20 предпринимателей и 1 самозанятый гражданин, общая сумма выделенных средств 0,8 млн рублей.

Поддержкой могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане:

- Если в 2022-2023 годах оценили и застраховали имущество по договору займа, оформленного в Микрокредитной компании Республики Коми, то к возмещению подлежат 90 % расходов по оценке и страхованию имущества. Возмещается не более 6000 рублей по оценке и не более 7000 рублей по страхованию имущества в течение текущего финансового года.

- Если в этом и прошлом году привлекли поручительство в Гарантийный фонд Республики Коми при оформлении кредитного договора, договоров о предоставлении банковских гарантий, финансовой аренды (лизинга), займа, то к возмещению подлежат 80 % расходов за поручительство, компенсируют не более 100 тысяч рублей.

Заявки принимаются ГУ РК «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» до 1 ноября 2023. Консультация по вопросам финансовой поддержки по тел.: 255-393, 255-391.

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