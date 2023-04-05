Сыктывкарцы находят в почтовых ящиках подозрительные квитанции

Фото: пресс-служба севастопольского отделения партии ЛДПР

По почтовым ящикам жителей Сыктывкара раскидали подозрительные квитанции. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления ЖКХ.

Эти листовки являются поддельными. Они оформлены как официальное извещение, в котором говорится о необходимости пройти обязательную метрологическую поверку в течение месяца. При этом номера договоров и другие данные клиентов там не указаны.

Сыктывкарцев призывают быть в курсе относительно сроков обязательной поверки собственных приборов учёта. Сроки обычно указаны в отдельной графе квитанции за услуги ЖКХ.

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