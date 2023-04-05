Жители Коми могут отдохнуть с 1 по 9 мая

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Россиянам хотят дать возможность отдыхать с 1 по 9 мая. В Госдуму внесли проект закона, согласно которому депутаты предлагают сократить новогодние праздники, а майские каникулы сделать непрерывными и удлинить.

Также в нижней палате парламента подчеркнули, что у субъектов России есть возможность продлевать выходные дни в мае, однако региональные власти этим не пользуются.

— Документ, подготовленный партией «Новые люди», предусматривает перенос на май четырех новогодних выходных. Если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. А в следующем году и дальше январские праздники будут с 1 по 3 января плюс Рождество (7 января), а майские — без перерывов, с 1 по 9 мая, — объяснил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков.

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