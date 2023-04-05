Жительница Сыктывкара протаранила три автомобиля на парковке

Фото: pexels.com

В Сыктывкаре опытная водительница протаранила три припаркованных авто. Ее желание найти место получше обернулось большими проблемами и, к тому же, разлетелось по соцсетям.

На кадрах ролика видно, когда Ford темного цвета заезжает на парковку, а затем резко дает по газам и врезается в три стоящих автомобиля. По словам владельцев пострадавших машин, в результате удара были разбиты фары, бампера, на корпусах появились вмятины и крупные царапины.

Как пояснили в отделе ГИБДД МВД России по Сыктывкару, за рулем иномарки была женщина, которая получила права в 2009 году и ранее не привлекалась за нарушения правил дорожного движения. Пострадавших людей нет, это административное ДТП, так что женщине не грозит штраф. А возмещать ущерб владельцам поврежденных автомобилей ей, скорее всего, придется, передает БНК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми у пьяного водителя отобрали Daewoo Nexia (подробности)