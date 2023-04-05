В Коми пьяный студент оскорбил полицейских и напал на одного из них

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сосногорске несовершеннолетнего студента признали виновным в публичном оскорблении и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел 18 мая. В два часа ночи вахтер общежития позвонила в полицию и сообщила о двух несовершеннолетних пьяных студентах. На место прибыли правоохранители. Они предложили студенту пройти освидетельствование на состояние опьянения. Юноша согласился и пошел к служебному авто. Там нарушитель начал толкать полицейского, хватать за форму, вырываться и убегать. Правоохранитель схватил дебошира, и молодой человек упал. Лежа на асфальте, он ударил полицейского головой в лицо. Кроме того, в здании ГБУЗ РК «СЦРБ» в присутствии медика и воспитателя студент оскорблял полицейских.

На молодого человека завели два уголовных дела. Суд оштрафовал студента на 10 тысяч рублей. Кроме того, молодому человеку назначили 80 часов обязательных работ.

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