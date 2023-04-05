В Коми огласили приговор 52-летнему убийце и поджигателю

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В Усть-Куломском районе Коми огласили приговор 52-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве и поджоге. Местный житель жестоко расправился с пожилой женщиной, а затем, попытавшись скрыть преступление, устроил пожар в ее доме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, трагедия произошла в конце мая прошлого года. Мужчина помогал 67-летней пенсионерке по хозяйству, но в какой-то момент отношения между ними стали натянутыми и они поругали. В ходе ссоры сельчанин схватился за молоток и забил им до смерти пенсионерку.

- В целях сокрытия следов преступления мужчина поджег дом пенсионерки, однако благодаря действиям пожарных огонь удалось остановить, что позволило впоследствии восстановить картину произошедшего, - добавили в ведомстве.

Вплоть до стадии последнего слова подсудимый отрицал свою причастность к совершению преступлений. Однако суд учел позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, после освобождения из которой он на протяжении 1 года 6 месяцев будет ограничен в свободе.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родственницы погибшей женщины компенсацию стоимости имущества, уничтоженного пожаром, в размере 2 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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