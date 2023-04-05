«Потерял жену и дочь»: В Коми вынесен приговор виновнику ДТП

Фото: УГИБДД МВД по Коми, личный архив

В Коми огласили приговор 36-летнему мужчине, которого обвиняли в гибели 6-летней дочери и жены. Усинец устроил смертельную аварию, в котором погибли двое, еще один пострадал.

Как сообщает республиканская прокуратура, мужчина получил 2,5 года тюрьмы. Столько же ему нельзя водить. Однако у мужчины остался маленький сын, который был в день трагедии в салоне, поэтому наказание усинца вступит в силу лишь тогда, когда мальчику исполнится 14 лет.

Сейчас выживший мальчик проходит реабилитацию.

Напомним, 3 января 2023 года мужчина вместе со своей супругой и двумя маленькими детьми передвигался на Suzuki Grand Vitara по трассе Сыктывкар – Ухта. Нарушив правила дорожного движения и не справившись с управлением транспортным средством, он допустил столкновение с машиной марки Renault Duster, в котором ехали два человека.

В результате столкновения супруга и малолетняя дочь виновника ДТП, а также супруга водителя машины Renault Duster погибли на месте происшествия, а малолетний ребенок виновника аварии получил тяжкий вред здоровью.

Сразу после ДТП мужчина предпринял все действия, направленные на оказание помощи пострадавшей супруге и дочери, однако из-за тяжести полученных ими повреждений спасти их не удалось.

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