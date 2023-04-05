В Коми скончался последний участник ВОВ Корткеросского района

Фото: пресс-служба администрации Корткеросского района

В Коми скончался последний участник Великой Отечественной войны Корткеросского района Михаил Ефимович Микушев. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Микушев родился в деревне Лунь 22 декабря 1924 года. Когда началась война, ему было 16 лет. На оборону блокадного Ленинграда жителя Коми направили в 1943 году. Микушев также освобождал Польшу и Белоруссию. Победу боец встретил в Кенигсберге.

Особое внимание участник ВОВ уделял проведению встреч с учащимися и молодежью. Микушев считал, что военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из важнейших миссий ветеранов Великой Отечественной.

– Всей своей жизнью Михаил Ефимович проявлял пример мужественного, честного и отзывчивого человека. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – отметили в администрации.

Прощание с Микушевым состоится в четверг, 6 апреля, в 12:20, в парке Победы в селе Корткерос.

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