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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:01

С жителями каких стран чаще вступают в брак в Коми

В Коми зарегистрировано 162 с иностранцами
Источник:kp.ru
Фото: Дарья Кинзикеева

Фото: Дарья Кинзикеева

В Коми за 2022 год было зарегистрировано 162 брака, заключенных с иностранцами. Об этом сообщили в региональном Минюсте.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего жительницы Коми выходили замуж за представителей Азербайджана, Украины, Казахстана, реже всего за представителей Алжира, Марокко, Судана. А вот невест жители Коми выбирали чаще всего из Азербайджана, Украины, Кыргызстана. Реже всего вступают в брак с белорусками, молдаванками и латвийками.

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