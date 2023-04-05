С жителями каких стран чаще вступают в брак в Коми

Фото: Дарья Кинзикеева

В Коми за 2022 год было зарегистрировано 162 брака, заключенных с иностранцами. Об этом сообщили в региональном Минюсте.

Как рассказали в ведомстве, чаще всего жительницы Коми выходили замуж за представителей Азербайджана, Украины, Казахстана, реже всего за представителей Алжира, Марокко, Судана. А вот невест жители Коми выбирали чаще всего из Азербайджана, Украины, Кыргызстана. Реже всего вступают в брак с белорусками, молдаванками и латвийками.

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