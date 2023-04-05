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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 13:34

Житель Коми незаконно срубил деревьев на миллион рублей

Перед этим он купил у женщины документы, также нарушив закон
Источник:kp.ru
Фото: УМВД России по Тверской области

Фото: УМВД России по Тверской области

В Прилузском районе 41-летнего местного жителя обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант незаконно купил у местной жительницы документы, разрешающие ей заготовку древесины для собственных нужд. Далее мужчина нанял людей и технику. Он нарубил деревьев, чтобы продать древесину. Сумма ущерба превысила 1,1 миллиона рублей. Фигурант признал вину и частично возместил ущерб. Уголовное дело планируют направить в суд.

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