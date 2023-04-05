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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:08

В Коми снизился уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ

На карантин закрыли одну малокомплектную школу и два малокомплектных детсада
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

За неделю, с 27 марта по 2 апреля, в Коми снизился уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Так, в Коми 547 человек заразились коронавирусом. Это на 1,8% меньше, чем за предыдущую неделю. У большинства это заболевание протекает в форме ОРВИ.

За неделю к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 8035 человек: 3502 взрослых и 4533 детей. В настоящее время уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 18,5 %. На карантин по ОРВИ и гриппу закрыли одну малокомплектную школу, два малокомплектных детских сада и шесть групп в пяти дошкольных учреждениях в шести муниципалитетах.

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