В Коми безработных оказалось втрое меньше прогноза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми безработных оказалось в 3,4 раз меньше, чем прогнозировал Минтруд России. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Екатерина Грибкова.

Согласно прогнозу, считалось, что в Коми будет 17 тысяч безработных. В действительности же их насчитали 5 тысяч. Уровень безработицы в Коми составляет 1,3%. Хотя этот показатель и гораздо ниже прогнозных 6%, по словам Грибковой, это все равно довольно много. Министр пояснила, что средний уровень безработицы в России составляет 0,7-0,8%.

– Коми находится практически во всех самых нижних позициях как по Северо-Западу, так и по России в целом. Нам есть куда расти, – подчеркнула глава республиканского Минтруда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За месяц в Коми вырос уровень безработицы

Он составляет 1,3% (подробности)