Дамирослав, Ждан и Грета: названы самые редкие имена новорождённых в 2022 году в Коми

Фото: архив КП.

Министерство юстиции Республики Коми поделилось интересными данными. Чиновники посчитали количество рождённых в 2022 году детей. Поделимся с читателями.

Ведомство сообщает, что в минувшем году региональными органами загса зарегистрировано 6447 рождений. Также названы самые популярные имена в 2022-ом.

Среди сильной половины человечества лидируют Артём, Максим, Александр, Матвей и Лев. Девочек в прошлом году чаще всего называли Софией, Евой, Алисой, Ксенией и Марией.

Также названы самые редкие имена-2022. Мальчишек нарекали Дамирославом, Добрыней, Евсеем, Жданом, Митрофаном.

Самыми редкими именами у девочек стали Белла, Веста, Грета, Евангелия, Луна.

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