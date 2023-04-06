Фото: КомиКино.

КомиКино приглашает сыктывкарцев и гостей столицы на День открытых дверей, который состоится уже завтра, 7 апреля. Двери для желающих прикоснуться к миру загадочной киноплёнки откроются в 10:00. Учреждение культуры будет работать для гостей до 15:30.

Что же обещают организаторы?

– Во-первых, мы заглянем в тайные уголки кинопроката, во-вторых, посмотрим архивный кинофильм о республике на плёнке, – интригуют сотрудники КомиКино. – Затем устроим фотосессию в «Советской комнате», в «Трогательной комнате» включим виниловый проигрыватель, поиграем в денди, заполним школьную анкету и многое-многое другое.

Также для тех, кто давно хотел посмотреть, как работают пленочные кинопроекторы, будет открыта киноаппаратная, где можно будет всё внимательно изучить. После экскурсии будет организовано чаепитие с обсуждением.

Что нужно для участия?

Кстати, на День открытых дверей набираются две группы (10:00 и 13:00), постарайтесь успеть записаться по телефону 8 (8212) 31-09-59. Но если вы уже были здесь в гостях, но хотите вновь окунуться в мир кино, то двери учреждения открыты для всех.

Адрес КомиКино: Сыктывкар, Дырнос, 94.

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