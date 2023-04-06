Фото: Прокуратура Калужской области

Воркута заняла шестое место в антирейтинге по загрязнению воздуха среди российских городов за 2022 год. Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

Первое место занял Норильск (Красноярский край). На него приходится 10,5% всех выбросов в России. На втором месте расположился Череповец (Вологодская область). Замыкает тройку лидеров Новокузнецк (Кемеровская область). Четвертое место занял Липецк, пятое – поселок Рефтинский (Свердловская область), шестое – Междуреченск (Кузбасс), седьмое – Магнитогорск (Челябинская область). На восьмом месте расположилась Воркута. На заполярный город приходится 168 тысяч тонн выбросов. Замыкают десятку списка Иркутск и Уфа.

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Информацию передали в ЦГМС региона (подробности)