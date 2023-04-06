В Коми намерены проиндексировать выплаты приемным семьям

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В Коми предлагают увеличить выплаты приемным семьям. Соответствующий законопроект подготовило Министерство образования и науки республики.

Согласно документу, пособия хотят проиндексировать на 4%. По данным ведомства, коэффициент индексации не менялся уже семь лет и находится он ниже уровня инфляции.

Как передает БНК, в 2022 году размере ежемесячной выплаты составлял от 9 446 до 13 362 рублей в зависимости от возраста ребенка и районом проживания, размер доплаты — от 760 до 1 729 рублей. Такие же суммы выплачиваются и сейчас, так как с нового года их не индексировали. На начало февраля выплаты и доплаты назначены 2 084 сиротам.

«Дополнительная мера государственной поддержки в форме ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и доплаты актуальна, является существенной поддержкой для замещающих семей, способствует устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время размер является ниже прожиточного минимума для детского населения, установленного на территории республики. Проведение ежегодной индексации будет способствовать увеличению ежемесячных денежных средств на содержание ребенка», — говорится в пояснении.

В предыдущие годы индексация была прописана в законе о бюджете. С 2017 года каждый год выплаты и доплаты увеличивались на 4%. Однако в этот раз при принятии главного финансового документа на 2023 год коэффициент индексации не был прописан. Поэтому решено сделать только сейчас.

Государственный совет Коми рассмотрит поправки в закон на заседании 19 апреля.

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