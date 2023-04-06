В Коми москвичу могут дать пожизненный срок за наркоторговлю

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В Коми 51-летнего жителя Москвы обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Осенью москвич вступил в преступную организованную группу, которая занимается незаконным сбытом наркотиков. Житель столицы работал наркокурьером, и за это ему платили криптовалютой. Мужчина приехал в Сыктывдинский район. Во время оборудования трех тайников москвича поймали с поличным. Правоохранители обнаружили на месте происшествия 1411,5 грамма мефедрона. Еще одну партию наркотиков полицейские нашли в машине обвиняемого.

– Всего из незаконного оборота изъято не менее 2,93 килограмма синтетических наркотических средств, – отметили в МВД.

Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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