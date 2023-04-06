Опасные природные явления обрушатся в ближайшие сутки на Коми

Автор фото: Пыхалова Юлия

В Коми ухудшится погода. Об этом сообщают синоптики ЦГМС республики.

По их данным, завтра, 7 апреля, в регионе ожидается сильная метель, порывы которой будут достигать 25 м/с. Такая скорость ветра часто бывает разрушительна и опасна. Также жителей Коми предупреждают о сильном снегопаде и 25-градусных морозах.

- 7 апреля ожидается переменный ветер 0-5 м/с, на севере ЮЗ 7-12 м/с, днем на северо-востоке местами порывами 15-20 м/с, на крайнем северо-востоке 12-17 м/с, порывами 20-25 м/с, метель. Температура ночью -12...-17, местами -20...-25, днем 0...+5, на северо-востоке 0...-5°С, - предоставили прогноз синоптики.

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