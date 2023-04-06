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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:02

В Коми участники Великой Отечественной получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Выплата коснется 22 ветеранов
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Коми выплатят по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ. Деньги поступят на счета пенсионеров уже в апреле.

На ежегодную выплату могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории нашей страны. Также 10-тысячная выплата коснется тех, кто живет в Латвии, Эстонии и Литве.

В Коми получателями единоразовой выплаты станут 22 человека.

Отмечается, что никаких дополнительных заявлений и документов подавать не нужно: выплату доставят вместе с пенсией.

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