В Коми участники Великой Отечественной получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

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В Коми выплатят по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ. Деньги поступят на счета пенсионеров уже в апреле.
На ежегодную выплату могут рассчитывать участники и инвалиды Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами России и постоянно проживающие на территории нашей страны. Также 10-тысячная выплата коснется тех, кто живет в Латвии, Эстонии и Литве.
В Коми получателями единоразовой выплаты станут 22 человека.
Отмечается, что никаких дополнительных заявлений и документов подавать не нужно: выплату доставят вместе с пенсией.
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