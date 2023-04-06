Жителям села в Коми объяснили высокий тариф на отопление

Фото: архив "КП"

Жители села Выльгорт возмущены ценам на отопление. По их словам, стоимость комуслуги выше, чем в Сыктывкаре.

Как объяснили в районной администрации, цены регулируются государством, однако стоимость формируется и по другим параметрам, например, отдаленность котельной от населенного пункта.

— Тариф на тепловую энергию — регулируемый государством, он разрабатывается и утверждается Комитетом республики по тарифам. В тариф включено много параметров и составляющих, туда входит и приобретение ресурсоснабжающей организацией других энергоресурсов, и фонд оплаты труда, и много надо перечислять. Самое главное — для предприятия разрабатывается единый тариф. Сегодня ресурсоснабжающей организацией, поставляющей тепловую энергию жителям села Выльгорт, является Сыктывдинская тепловая компания. У которой в эксплуатации 19 котельных на разных расстояниях, в разных населенных пунктах. Это тоже определенные затраты, — прокомментировала возмущение сельчан руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина в эфире телеканала «Юрган».

Но с 2010 года в республике утверждается льготный тариф для социальной поддержки населения. Он действует для жителей Выльгорта и района в целом (кроме Зеленца), они не платят за тепло по себестоимости, которая складывается у предприятия.

Кроме того, гражданам надо активнее пользоваться возможностью получить субсидии на жилищно-коммунальные услуги, заметила Любовь Доронина. Обращаться за ними надо в органы социальной защиты. Получить субсидию можно, если в совокупном семейном доходе плата за ЖКУ превышает 22%.

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