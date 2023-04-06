Мошенники украли у сыктывкарской таксистки 126 тысяч рублей

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Мошенники украли у 41-летней жительницы Сыктывкара, подрабатывающей в такси, 126 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Сыктывкарке поступил заказ о перевозке клиента от гостиницы до аэропорта. Далее водителю позвонил неизвестный и представился менеджером гостиницы. Собеседник сообщил, что машину заказали иностранцу, который плохо говорит по-русски и не может расплатиться самостоятельно. Звонивший заявил, что для оплаты нужны данные карты женщины. Жительница столицы Коми предоставила всю требуемую информацию. После этого с ее счета списали 126 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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