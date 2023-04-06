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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:12

Школы и больницы Коми получили новый транспорт

Передвижные медицинские комплексы направят на территории с малым количеством жителей
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми поступил новый транспорт, предназначенный для школ и больниц. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Речь идет о девяти школьных автобусах и семи передвижных медицинских комплексах. Они изготовлены на базе автомобилей «ГАЗ». Этот транспорт поступил в Коми благодаря участию в федеральной программе в рамках соглашений между республиканским правительством и Минпромторгом России.

Передвижные медицинские комплексы направят на территории с малым количеством жителей. Тогда людям не придется выезжать за лечением и обследованием в города и райцентры. Фельдшеры будут принимать жителей в мобильных ФАПах. Автобусы будут подвозить учеников в школы и обратно.

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