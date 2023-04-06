«Отказывалась от помощи»: избитая подругой жительница Коми впала в кому и умерла

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 35-летней жительнице Вуктыла, которая до смерти забила свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, трагедия произошла еще в 2020 году. Обвиняемая помогала знакомой с переездом, но женщины сильно поругались и жительница Вуктыла стала жестоко избивать свою подругу. В течение нескольких дней пострадавшей становилось все хуже, но к медикам она не обращалась, пока не впала в кому.

Горожанку экстренно госпитализировали в больницу, где медики пытались спасти ей жизнь, но она умерла в отделении реанимации.

– В ходе судебного следствия государственному обвинителю удалось доказать присяжным как сам факт причинения подсудимой телесных повреждений потерпевшей, так и причинно-следственную связь с наступившими последствиями в виде смерти. По итогам совещания присяжные единодушно признали подсудимую виновной, а также большинством голосов – не заслуживающей снисхождения, – рассказали в прокуратуре.

На основании вынесенного вердикта Вуктыльский городской суд назначил женщине наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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